Va a cercare i dispersi del nubifragio travolto e ucciso da un furgone | Sandro Banchellini inferno in FiPiLi

(Di giovedì 26 settembre 2024) Crespina Lorenzana (Pisa), 26 settembre 2024 – Un destino atroce e agghiacciante ha strappato la vita di un volontario della Croce Rossa e della protezione civile che stava andando a Montecatini Valdicecina per partecipare alle ricerche di nonna e nipotino travolti e inghiottiti dalla piena del torrente Sterza.aveva 48 anni e abitava a Latignano, in provincia di Pisa. Ieri, poco prima dell’ora di pranzo, è partito con una Panda della Croce Rossa di San Giovanni alla Vena. Avrebbe raggiunto Montecatini Valdicecina passando dalla costa, ma poco dopo le 13 è statoda unin, cento metri dopo l’uscita di Lavoria, nel comune di Crespina Lorenzana. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente,stava cercando di far ripartire l’utilitaria in panne.