Uomini e Donne | l’opinione di Isa sulla puntata del 26 09 24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Se l’immagine qui sopra l’ho vista io, adesso dovete vederla anche voi, perché le sofferenze vanno condivise e non è giusto che chi oggi si è perso ladila passi liscia e resti ignara della scena alla quale abbiamo dovuto assistere. Scena che, peraltro, è durata tipo 3/4 diconsiderando che più che suoggi mi sembrava di essere sintonizzata su radio nostalgia ad ascoltare di fila pezzi romantici e vintage. Che dire, amisci, il signor Valerio è la prova che non esistono limiti di età per essere morti di fama, e che la voglia di rimanere aggrappati a quei 5 minuti di rilevanza in televisione ti può portare a calpestare ogni barlume di dignità e prestarti a siparietti degradanti in cui cerchi ad ogni costo di baciare una signora a cui fai palesemente schifo.