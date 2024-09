Tentato omicidio | fissato il processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 26 settembre 2024) Per l’accoltellamento avvenuto il 16 luglio, poco prima delle 19, sotto i portici di viale IV Novembre, è statoil. L’imputato è un 23enne tunisino che sferrò due fendenti all’addome di un 26enne ghanese: deve rispondere di. La procura ha chiesto il giudizio immediato (dunque si salta l’udienza preliminare) e il giudice per le indagini preliminari l’ha fissata nel marzo 2025 davanti al tribunale collegiale. Il 23enne, incensurato, difeso dall’avvocato Luca Sebastiani, ha quindici giorni di tempo per valutare un rito alternativo. Individuato come sospetto a seguito degli accertamenti congiunti dei carabinieri e della squadra mobile, si era costituito spontaneamente nella mattina del 18 luglio, presentandosi in questura accompagnato dal legale.