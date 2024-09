Televisite di controllo psichiatrico nelle carceri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Al via il servizio di televisita dipsichiatricaCase Circondariali di Avellino. A partire dal 21 agosto l'ASL Di Avellino, diretta da Mario Nicola Vittorio Ferrante, in collaborazione con l'UOSD Tutela Salute in Carcere e il Dipartimento di Salute Mentale, con le UOSM 1 e 2, ha attivato presso le strutture carcerarie di Avellino e Ariano Irpino il servizio di telemedicina che rappresenta un'opportunità in grado di garantire alla popolazione detenuta equità di accesso, qualità dell'assistenza e appropriatezza delle cure, oltre a minimizzare i rischi legati agli spostamenti.