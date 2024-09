Piano di bilancio debito su fino al 138% Superbonus | correzione da 40mld annui

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il governo Meloni lavora alla prossima manovra finanziaria, ma il primo passaggio chiave per l'esecutivo sarà la presentazione delstrutturale dia Bruxelles, da inviare all'Ue entro il 30 settembre, e non ci sono buone notizie su questo fronte. Chi avesse visto nei numeri diffusi lunedì dall’Istat l’archiviazione dei colpi delsui conti dello Stato - riporta Il Sole 24 Ore - si dovrà ricredere quando leggerà le cifre delstrutturale di. Nel nuovo programma di finanza pubblica, il quadro programmatico indicherà unpubblico in salita ancora più rapida del previsto nel suo rapporto con il Pil per altri tre anni. Il 2024 si dovrebbe chiudere con un passivo al 134,8% del Pil, solo due decimali più alto (invece dei cinque previsti dal Def di aprile) rispetto al 134,6% calcolato dall’Istat per il 2023, grazie alla corsa delle entrate.