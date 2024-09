Perugia-Rimini oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Romeo Neri valevole per la sesta giornata del campionato italiano di. La squadra biancorossa si aspetta sicuramente un avvio di stagione diverso da quello avuto, per questo motivo ha bisogno di iniziare a mettere in cascina dei punti per avvicinarsi alle prime posizioni della graduatoria, come seguire il match La compagine romagnola, dal suo canto, sta incontrando grandi difficoltà in queste battute iniziali del campionato e spera di portare via preziosi punti in ottica salvezza da questa complicata trasferta. La partita andrà in scena nella giornata di giovedì 26 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa insu Sky Sport 255. Sportface.