Neonati uccisi Chiara Petrolini in silenzio davanti al gip L’avvocato | Ha già contribuito alle indagini

(Di giovedì 26 settembre 2024), la 22enne di Vignale di Traversetolo sospettata di aver partorito e poi seppellito due figli appena nati, si è avvalsa della facoltà di non rispondere, nell’interrogatorio di garanziaal giudice per lepreliminari di Parma, dopo l’ordinanza di custodia cautelare eseguita il 20 settembre dai carabinieri. La ragazza è ai domiciliari per l’omicidio premeditato del secondo bambino, quello nato il 9 agosto. Alla giovane viene contestata anche la soppressione di cadavere “È stata interrogata e io credo anche che abbia comunque fornito un contributo per nulla irrilevante alla ricostruzione dei fatti – ha dito Nicola Tria –si è avvalsa della facoltà di non rispondere oggi, una scelta tecnica diciamo, è ovvio che questo non significa e mi preme chiarirlo che in un altro momento non possa rendere dizioni o sottoporsi a interrogatorio.