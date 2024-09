Napoli-Palermo il Pronostico di Coppa Italia | info match e probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su pronosticipremium

(Di giovedì 26 settembre 2024) In una settimana particolarmente emozionante per il calcio siciliano, con il ricordo ancora vivo della scomparsa di Totò Schillaci, i tifosi delrievocano la stagione 1995-96, quando sotto la guida di Ignazio Arcoleo i “picciotti” si spinsero fino alla vetta della Serie B, iniziando quella storica annata con un sorprendente 3-0 contro il Parma inal Barbera. Quasi trent’anni dopo, la squadra rosanero si prepara a rivivere un’importante sfida di, questa volta contro ilal San Paolo, in una partita che promette emozioni e tensioni. Il Cammino delle Due Squadre Il, attualmente in Serie B, sta vivendo una stagione altalenante, come dimostra l’ultimo 0-0 contro il Cesena.