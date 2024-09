Monza aggredisce 60enne con una mazza da baseball | minorenne fermato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 26 settembre 2024) Aggredito con unadanel garage di casa a Cesano Maderno, in provincia die Brianza. La vittima unè ora ricoverato in prognosi riservata al San Gerardo di. Mentre nelle ultime ore è statodai carabinieri un ragazzoitaliano che vive nella zona ed è indiziato di. Sono stati trovati anche abiti macchiati di sangue in casa del ragazzo, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato in un istituto penale per minori.con unadaperA dare l’allarme nella tarda serata di martedì 24 settembre è stata una coppia che rincasando in auto è scesa in garage. Lì hanno trovato ilin una pozza di sangue, dopo essere stato aggredito con unada