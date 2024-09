Libano proposta di Usa e Francia per una tregua di 21 giorni Beirut | Violata la nostra sovranità Netanyahu parte per New York

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha ufficializzato, durante la riunione del Consiglio di Sicurezza Onu a New, laper un “cessate il fuoco di 21in” che Parigi ha preparato con gli Usa. “È il momento di raggiungere un accordo sul confine fra Israele eche garantisca la sicurezza e l’incolumità per consentire ai civili di tornare alle loro case. Negli ultimiabbiamo lavorato insieme a un appello congiunto per un cessate il fuoco temporaneo per dare alla diplomazia la possibilità di avere successo ed evitare una escalation oltre il confine”, si legge nella dichiarazione approvata da Stati Uniti, Australia, Canada, Unione Europea,, Germania, Italia, Giappone, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar. Un appello per il cessate il fuoco arriva anche da Mosca.