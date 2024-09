L' azienda SVI di Lucignano protagonista alla InnoTrans 2024 di Berlino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Arezzo, 26 settembre– L'SVI didi, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ferroviario. SVI ha portato nell’area espositiva ben 110 tonnellate di mezzi d'opera realizzati nel proprio stabilimento toscano, mettendo in mostra l’eccellenza della sua produzione. SVI è un'specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per il settore ferroviario, in particolare mezzi d'opera come locomotive e vagoni per la manutenzione della rete ferroviaria. La presenza della SVI all’importante vetrina internazionale tedesca, con in testa Mauro Vannoni, affiancato dal socio storico Ivano Sambuchi e dal figlio Lorenzo, ultimo ingresso nel cda, insieme al managementle, permette all’lucignanese di mostrare le ultime innovazioni tecnologiche e consolidare la sua posizionamento nel mercato globale.