La storia di Propaganda è universale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mentre Andrea Corona, fondatore di, mi racconta lache state per leggere, ci troviamo in una trattoria pugliese sul Naviglio, con i primi caldi dell’estate milanese che iniziano a farsi sentire. Siamo seduti in un dehors che sembra essere stato costruito appositamente per essere immortalato in una di quelle pagine che celebrano la sincerità dei luoghi o elogiano la vita lenta. Davanti a noi c’è un piatto di orecchiette con straccetti di cavallo, che in qualche modo ci riconnette alla terra natale di Andrea. Mentre mangiamo, mi dice qualcosa che in quel momento non capisco se sia legato al piatto o a quanto ci siamo detti finora: «Le radici sono importanti». In mattinata siamo stati negli studi di, anche loro sui Navigli, che ospitano l’ufficio stile, lo showroom e lo studio di tatuaggi.