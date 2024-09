La sciagurata vendetta di Ursula sui lupi | abbassata la protezione della specie

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) La, si sa, è un piatto da servire freddo. E lo ha servito bene,von der Leyen, appena rieletta alla guidaCommissione europea. È stata infatti approvata ieri dai rappresentanti permanenti degli Stati membri presso l'Ue, riuniti nel Coreper, la proposta di abbassare il grado didel lupo nell'Unione da «strettamente protetto» a «protetto». La proposta, presentata dalla Commissione alla fine del 2023, è stata approvata - guarda caso - in un giorno molto "ingolfato" anche dal punto di vista mediatico vista l'approvazione in contemporaneariforma del patto di stabilità. Inutile la maxi protesta di oltre 300 associazioni animaliste, Wwf in testa, che nei giorni scorsi aveva chiesto invece di rafforzare ladel grande carnivoro.