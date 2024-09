Incidente in A2 coinvolti due tir | un paio di camionisti feriti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCampagna (Sa)- È di due, il bilancio dell’stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo, tra Campagna e Contursi Terme, in direzione sud e che ha visto due tir. Per cause in corso di accertamento, l’autista di uno dei due tir ha perso il controllo del mezzo che si è scontrato con un altro mezzo pesante in transito., ma in maniera non grave, i dueche sono stati affidati alle cure dei medici del 118 per tutti gli esami del caso. Traffico rallentato in attesa del termine delle operazioni di rimozione dei mezzi pesanti. Sul posto la Polizia Stradale. L'articoloin A2,due tir: undiproviene da Anteprima24.it.