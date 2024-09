Guida connessa sull' A22 si viaggia già verso il futuro

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 26 settembre 2024) Fino a pochi anni fa per orientarsi durante un viaggio c'erano solo le cartine geografiche. Oggi possiamo contare sui navigatori, le informazioni radio e quelle che ci vengono dai pannelli a messaggio variabile. Domani potremore quasi senza toccare il volante: le auto saranno connesse con le infrastrutture potendo gestire velocità, distanze e ostacoli in maniera quasi del tutto autonoma. Autostrada del Brennero ha già un piede in questo. Da anni è partner attiva di progetti co-finanziati dalla Commissione Europea volti a testare casi d'uso autostradali con tecnologia V2X e applicazioni dicooperativa. “Per fare un esempio – spiega l'Amministratore Delegato di Autostrada del Brennero Diego Cattoni – all'interno del progetto europeo C-Roads abbiamo già svolto in partnership con Iveco oltre 300.