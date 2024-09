Giroud e l’adattamento negli Stati Uniti | Ho fatto 20 ore di volo in un mese Guardian

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 26 settembre 2024) Stanotte il Los Angeles Fc ha vinto la Coppa degli3-1 contro lo Sporting KC. E l’ex Milan Oliverha segnato il gol d’apertura del match.: «Ho20 ore diin un» I suoi compagni di squadra esaltano la sua leadership. Scrive il: «Un’incredibile aggiunta nel nostro spogliatoio, per il modo in cui si prende cura del suo corpo durante gli allenamenti e aiuta anche i più giovani; fa tante domande nelle sessioni video e vede tatticamente delle cose che noi non riusciamo a riconoscere» dichiara il difensore Long. La leadership didiventa fondamentale mentre cerca di connettersi con gli altri attaccanti e si sta dedicando anche al dolore persistente al ginocchio. Compirà 38 anni tra qualche giorn0, il 30 settembre.