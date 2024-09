Giovanni Lindo Ferretti Sean Phillips e Jacob Phillips a Lucca C&G 2024 con saldaPress

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 26 settembre 2024) Durante la conferenza stampa diComics & Games che si è tenuta il 25 settembresono stati svelati altri nomi che faranno parte del bouquet di ospitie che si vanno quindi ad aggiungere ai già annunciati Scott Snyder, in collaborazione con Star Comics, e al sensei Atsushi Kamijo:e la coppia artistica formata daPhilips e, uno dei nomi più importanti del panorama musicale e culturale italiano, incontrerà il pubblico diComics & Games per presentare Tanno, un graphic novel autobiografico di grande impatto emotivo da lui scritto e disegnato da Michele Petrucci, che per primo ha proposto aquesta nuova sfida con il linguaggio del fumetto.