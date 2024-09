Giappone terremoto di magnitudo 5 3 a Nemuro

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una scossa didistimata attorno a 5.3 ha colpito la zona di, in, alle ore 01:00 locali (le 09:01 in Italia). L’epicentro è stato localizzato nei pressi della città costiera, situata nella parte orientale dell’isola di Hokkaido. La profondità stimata del sisma è stata di circa 9 km. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, ma al momento non sono stati segnalati danni rilevanti o allerta tsunami. Tuttavia, data la vicinanza della città all’oceano e l’intensità della scossa, l’attenzione rimane alta. La zona diè frequentemente soggetta a attività sismica, trovandosi in prossimità dell’anello di fuoco del Pacifico, una delle aree geologicamente più attive del pianeta. L'articolodi5.3 aproviene da The Social Post.