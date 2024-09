Genoa-Sampdoria Piantedosi | Episodi inaccettabili misure più incisive

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di giovedì 26 settembre 2024) Matteoduro su quanto accaduto a Genova, attorno allo stadio ‘Luigi Ferraris‘, in occasione del derby della Lanterna tra, match valido per il secondo turno di Coppa Italia. “Quanto accaduto non ha nulla a che fare con il calcio e con i valori che questo sport sa trasmettere.commessi da chi va allo stadio con l’unico scopo di alimentare disordini. La mia solidarietà e la mia vicinanza a tutti gli operatori delle forze di polizia rimasti feriti”, ha scritto su X il ministro dell’Interno. “Siamo decisi a contrastare ogni forma di violenza contro le nostre forze dell’ordine. Anche per questo il governo, con il disegno di legge approvato in prima lettura alla Camera, ha posto come prioritàpiùper tutelarle”.