Ecco ApeMaga L’arte arriva nei quartieri

(Di giovedì 26 settembre 2024)viaggia, a Gallarate lo farà con un Ape Piaggio: l’attrezzato per portare i laboratori artistici all’esterno del Museo Maga neicittadini. Si tratta di una delle due iniziative promosse a corollario delle mostre che saranno ospitate negli spazi di via De Magri dal 12 ottobre, "Arte e Design. Design è Arte" e il Premio Arti Visive Città di Gallarate "Hyperdesign". L’altra iniziativa destinata a suscitare curiosità e interesse è "Dentro la città c’è casa mia", ed è promossa dal Maga e dal Premio Gallarate in collaborazione con gli assessorati alle Attività formative e alle Attività economiche di Gallarate ed il circuito dei negozianti di Gallarate.