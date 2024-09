Cosa c’è sul corpo del primo bambino Neonati sepolti in giardino cosa emerge dalle indagini

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) Chiara Petrolini, la ragazza di 22 anni accusata di aver partorito e poi sepolto iavuti neldi casa a Vignale di Traversetolo (Parma), è stata interrogata, ma la seduta in tribunale è stata molto rapida. Il Gazzettino ha infatti rivelato che ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip Luca Agostini. Lei per ora è agli arresti domiciliari e non è quindi rinchiusa in prigione. Ma l’accusa nei confronti di Chiara Petrolini è grave, infatti si parla di omicidio. La giovane avrebbe partorito e sepolto i due, anche se pare che nessuno si aspettasse unasimile. La 22enne, che va all’università nella facoltà di Scienze dell’educazione, era conosciuta per essere un’ottima babysitter e protagonista nel centro estivo della parrocchia. Invece in privato nascondeva oscuri segreti.