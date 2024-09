Coppa Italia ecco quanto guadagnerà il Napoli | la cifra totale

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 26 settembre 2024) Questa sera la squadra di Antonio Conte sarà protagonista incontro il Palermo, la vincente affronterà la Lazio. Ai piedi del Vesuvio manca sempre meno alla sfida di questa sera incontro il Palermo. Gli uomini di Conte ospiteranno i ragazzi di Dionisi alle ore 21:00 allo stadio “Maradona”. La partita, valida per i sedicesimi di finale, ci dirà chi sarà l’avversaria della Lazio a inizio dicembre negli ottavi. Ilarriva alla sfida consapevole dei propri mezzi dopo il pareggio per 0-0 in casa della Juventus e undi 10 punti in classifica. Al momento la squadra di Conte occupa la seconda posizione in Serie A e anche se è ancora presto, c’è la volontà di rimanere ai piani alti. Come riportano diverse testate giornalistiche e da ciò che traspare da Castel Volturno, ilquesta sera va verso un massiccio turnover.