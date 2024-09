Busitalia presenta con QBuzz a Innotrans bus a guida autonoma

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024), in collaborazione con l'olandese, hato aa Berlino il bus a. Sviluppato per rispondere a diverse "sfide chiave" del settore dei trasporti, tra cui l'aumento della domanda di mobilità e la necessità di ridurre i costi operativi, "i bus sono dotati di autopilota retrofit a basso costo e di tecnologie all'avanguardia, come i sensori ad alta affidabilità , quattro in tutto, e un sistema di controllo drive-by-wire", è stato spiegato durante lazione. "La sicurezza verrà sempre sopra ogni cosa", ha rassicurato l'amministratore delegato di Trenitalia, Luigi Corradi. "Al momento il bus è ancora un prototipo, nel giro di due anni sarà fatta la sperimentazione su strada in un'area protetta a Groningen in Olanda, ha spiegato Stefano Bonora, a.