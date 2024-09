Bellucci-Draper oggi in tv | orario canale e diretta streaming Atp Tokyo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Mattiaaffronterà Jacknel primo turno dell’ATP 500 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della capitale giapponese. Il ventitreenne lombardo ha superato le qualificazioni, in cui ha battuto rispettivamente il transalpino Alexandre Muller al tie-break decisivo e l’australiano Rinky Hijikata in due set agevoli. Adesso c’è uno scoglio molto importante come quello rappresentato dal top venti britannico, che di recente è riuscito a raggiungere la semifinale degli US Open. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto in carriera, conche partirà largamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Il livello raggiunto ormai dall’azzurro, però, è sotto gli occhi di tutti e anche contro un avversario del calibro dell’inglese può ricavarsi le sue chances di vittoria.