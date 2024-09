Bari | inaugurata la sede di NTT Data Ieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 26 settembre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: NTT, multinazionale giapponese leader nel settore della consulenza e dei servizi IT, ha inauguratoladipresentando un ampio piano di investimenti e assunzioni. Obiettivo per il 2025 è raggiungere la presenza di 500 persone nella. “Siamo presenti agià dal 2022, nel segno di una strategia che perseguiamo con convinzione: quella di investire nel Mezzogiorno e qui in Puglia, una regione ricca di giovani talenti, eccellenze universitarie con le quali collaboriamo e imprese che supportiamo puntando sulla creazione di valore“. Ha commentato Ludovico Diaz, AD di NTTItalia a margine dell’inaugurazione. “Con questa nuovaintendiamo incrementare le opportunità di crescita in loco, incoraggiando i talenti a rimanere nel nostro Paese per realizzare le proprie ambizioni“.