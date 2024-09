Ballando con le Stelle 19 chiedono a Sonia Bruganelli se il suo partner di ballo Carlo le piaccia come uomo | la sua risposta

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tra pochi giorni prenderà il via la nuova edizione dicon le, lo show del sabato sera di Rai Uno condotto da Milly Carlucci e c’è grande attesa da parte del pubblico per scoprirese la caveranno i vip selezionati nel. In particolar modo, molti sono curiosi di vedere all’opera, produttrice ed ex moglie di Paolo Bonolis, ora legata sentimentalmente ad un altro maestro dicon le, ovvero Angelo Madonia (clicca QUI per leggere). A pochi giorni dal debutto,– tramite il suo profilo Instagram – ha voluto rispondere ad alcune domande dei suoi followers proprio in merito a questa nuova esperienza, soddisfandosi così alcune curiosità dei fan.