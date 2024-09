ATP Pechino Flavio Cobolli cancella un match-point e batte Bublik al primo turno!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Una vittoria di qualità.(n.32 del ranking), nonostante l’impegno della Laver Cup e i pochi allenamenti sul cemento di(Cina), ha sconfitto il kazako Alexander(n.26 del mondo) con il punteggio di 4-6 6-1 7-6 (4). Una partita complicata, conche ha alternato momenti di grande ispirazione ad altri di vuoto e bravo il giovane tennista romano a rimanere lì, salvando una pallanel decimo game del terzo parziale e prevalendo nel tie-break., dunque, affronterà nel secondodell’ATP500 il russo Pavel Kotov. Nelset l’avvio è equilibrato:ottiene tanti punti dal suo dritto, mentrecon il servizio ha diversi quindici “gratuiti”. Nel quinto game due doppi falli diagevolano l’avversario, che va avanti di un break. Il nostro portacolori non si muove come al solito e non è lucido nelle scelte.