Anziana strangolata il figlio resta in carcere

(Di giovedì 26 settembre 2024) "Non so perchè l’ho fatto, l’ho sempre accudita". Ha ripercorso quanto accaduto domenica, dicendo di non sapersi dare una spiegazione del terribile gesto commesso. "Non avevamo litigato – ha ribadito. Mi sono sempre occupato di lei, l’ho sempre accudita. Non sono scappato, mi sono allontanato e basta. Ero molto stanco". Seppur in un profondo stato di prostrazione ieri mattina Lorenzo Carbone, il 51enne di Fiorano accusato di aver ammazzato, strangolandola con il laccetto delle federe l’madre Loretta Levrini, affetta da demenza senile ha parlato davanti al giudice, ammettendo le proprie responsabilità. Dopo la confessione quasi in diretta tv, all’inviato Mediaset lunedì pomeriggio, infatti, ieri mattina inal Sant’anna il 51enne ha ripercorso quanto accaduto domenica nell’appartamento di Spezzano dove viveva con la 80enne da sempre.