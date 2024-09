Amarezza Sangio Parla Serafini | | Spariti dal gioco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si è girato decisamente pagina in casa dellavannese dopo la brutta sconfitta maturata domenica scorsa in quel di Gavorrano. Da martedì Nannini e compagni hanno ripreso a lavorare per concentrarsi appieno sul prossimo avversario, il Trestina di Simone Calori che giungerà a San Giovanni con un solo punto rimediato nelle prime tre giornate di campionato. Il massimo dirigente della società, Giovanni, torna però sulla gara di domenica esternando tutta la propriaper un risultato, condito da una prestazione, che in pochi si aspettavano: "Era ben nota la forza del Gavorrano, del suo organico molto vasto ma da qui a pensare che ne prendessimo tre con un simile atteggiamento mostrato sul rettangolo dice ne correva.