Yara Bossetti e Netflix | il dolore dei genitori per il pianto di mamma Maura svelato dalla docuserie A tutto c’è un limite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Bergamo, 25 settembre 2024 – “Amore, sono la, dove sei?”. Questo, straziante, è uno dei tanti messaggi chePanarese, ladiGambirasio, lasciò sulla segreteria telefonica del suo telefonino quando la ragazzina di 13 anni sparì, la sera del 26 novembre 2010. Nei giorni seguenti, il telefono della famiglia Gambirasio venne messo sotto controllo, ma non ne uscì nulla, se non conversazioni strettamente private e i pianti disperati dei. Quegli stessi pianti che sono stati mandati in onda nelladi“Il caso: oltre ogni ragionevole dubbio”.