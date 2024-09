Vaccini si parte dalle case di riposo Per i bambini la formula spray Iniezione doppia per il Covid

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Sicon gli ospiti delle Rsa, per proseguire con i più fragili, i malati cronici, gli ultra 65enni, fino a tutti gli aventi diritto. Al via il 1 ottobre ad Arezzo come nel resto della regione e nella Asl Toscana Sud Est, la campagna di vaccinazione contro l’influenza e il. L’influenza di stagione è attesa per l’autunno inoltrato, ma quest’anno la Asl gioca d’anticipo e fa scattare la profilassi. Il Centro Europeo per il controllo delle Malattie stima infatti che ogni anno, in Europa, si verifichino dai 4 ai 50 milioni di casi sintomatici di influenza e che tra 15.000 e 70.000 cittadini muoiano ogni anno per cause associate all’influenza. Il 90% dei decessi si verifica in persone con condizioni cliniche croniche di base. In Italia l’influenza e la polmonite ad essa associata sono classificate tra le prime 10 principali cause di morte.