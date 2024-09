Tramite camicia | dal cast alle location tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 25 settembre 2024): dallesulDopo il grande successo nelle sale, arriva in prima TV ilAmicizia (qui la recensione) divertente commedia di e con Alessandro Siani. Si tratta della sua sesta regia, realizzata dopo i successi di Il giorno più bello del mondo e Chi ha inrato Babbo Natale?. Dopo dueche giocavano con l’elemento del fantastico, Siani torna qui a concentrarsi su una storia più aderente alla realtà, dedicata al tema dell’amicizia. Ilè infatti un racconto brillante e profondo su questo sentimento fondamentale per l’uomo. Ilè stato scritto dallo stesso Alessandro Siani con Gianluca Ansanelli e con la collaborazione di Fabrizio Testini. Per gli appassionati dell’attore e regista napoletano, è dunque un titolo da non perdere.