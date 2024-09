Serie A gli squalificati della 5ª giornata | fermati 3 calciatori uno per due giornate

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatoredopo la 5ªdel campionato diA. La classifica è guidata dalla sorpresa Torino, poi il Napoli e l’Udinese. Un altro 0-0 per la Juventus, proprio contro la squadra di Antonio Conte. Continua il momento altalenante dell’Inter, sconfitto nel derby dal Milan. E’ bagarre anche per la lotta salvezza. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corsoriunione del 25 settembre 2024, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corsogara, lanciato cinque fumogeni nel settore occupato dai sostenitorisquadra avversaria ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.