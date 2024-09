Scuola primaria cambiano di nuovo i voti | addio avanzato e base tornano ottimo buono e i giudizi sintetici 5 in condotta? Bocciati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) È legge. Nella– già da quest’anno scolastico – non ci saranno più i termini “” o “in via d’acquisizione”, ma torneranno i, daa insufficiente. Non solo. Il comportamento degli studenti peserà ai fini della valutazione complessiva del percorso scolastico e dell’ammissione agli esami di Stato; inoltre la sospensione non si farà più stando a casa, ma ao “in attività di cittadinanza solidale”, come le ha definite il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Dopo dieci mesi di iter legislativo, tra petizioni contro la proposta del professore leghista e pareri totalmente a favore della maggioranza, oggi è stata definitivamente approvata dalla Camera dei deputati la riforma dellae della valutazione alla