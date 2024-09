Renga e Nek si separano dopo due anni di successi | È il momento di fare altro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 25 settembre 2024)duedi collaborazione musicale intensa e acclamata, Francescoe Nek hanno deciso di separarsi artisticamente. La notizia ha sorpreso molti fan, ma i due cantanti hanno ribadito che non c’è nessuna rottura tra loro. L’amicizia tra& Nek rimane solida come sempre, ma sentono la necessità di dedicarsi a nuovi progetti personali. Il duo aveva iniziato la loro collaborazione nel 2022, eaver conquistato il pubblico con diversi concerti e progetti, hanno deciso che ora è giunto ildi prendersi una pausa.& Nek: la separazione annunciata, foto Ansa – VelvetMagUn tour di successo e l’inizio di una nuova avventura L’avventura congiunta die Nek è stata un grande successo. Il loro tour, che li ha portati su palchi di tutta Italia, ha raccolto consensi ovunque, dimostrando come due voci uniche e diverse possano completarsi perfettamente.