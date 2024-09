Prestigio e seguito, Scherma "Eccellenza del made in Italy"

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 25 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – L’effetto dei Giochi di Parigi 2024 promuove laitaliana per diffusione, popolarità e gradimento dei risultati sportivi ottenuti. Non solo. Al tramonto di Olimpiadi e Paralimpiadi si rafforza ulteriormente rispetto al passato il riconoscimento del movimento schermistico azzurro qualedel “in” all’estero. Sono alcuni tra i principali aspetti che emergono dall’indagine di mercato condotta da Datamining, azienda specializzata in survey ed elaborazione dati. L’approfondimento sul posizionamento del brand della Federazione Italiananel quadriennio 2021-2024 si è articolato in sette punti su un campione di 1000 italiani intervistati, uomini e donne al 50%: tra questi, 225 sono le persone che hanno inserito latra gli “sport seguiti e praticati”, di cui 70 (il 7%) l’hanno indicata come “disciplina preferita”.