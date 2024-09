Orbán contro la ricetta Draghi | L’Ue si salva solo su base nazionale E attacca sul debito comune | Un suicidio economico

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Allasi oppone la formula. Il presidente ungherese ha tenuto oggi, 25 settembre, un discorso all’Università di servizio pubblico (Nke) nel quale ha rifiutato quasi in toto il rapporto sul futuro della competitività europea presentato dall’ex premier italiano. Peri Paesi Ue possono «rsi economicamentesu». E l’idea di emettere nuovo, come già fatto con il Next generation Eu, viene bollata come «un». La formulaQuali sono quindi le idee diperre l’Unione europea? Per il premier ungherese la soluzione sarebbe «la neutralità economica», ovvero una collocazione equidistante dai rivali: l’Est, la Cina, Paesi del Brics e gli Usa. «L’Ungheria cercherà di usare i mercati finanziari di Londra, quello cinese, quello giapponese o arabo in modo uguale.