NXT 24 09 2024 Grazie di tutto USA Network

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, oggi assisteremo all’ultima puntata di NXT su USA, l’emittente che da 5 anni trasmette lo show giallo. Addentriamoci dunque nell’odierno episodio del brand giovane di Stamford che settimana prossima sarà On the Road a Chicago e in diretta su CW, canale in chiaro che si auspica mantenga saldi gli ascolti. NXT Women’s North American Championship: Kelani Jordan(c) vs Wren Sinclair(W/NQCC) (3 / 5) Difesa titolata che non lascia di certo il segno nel regno di Kelani che finora è stato piatto nei suoi 3 mesi e mezzo, unica eccezione la contesa contro Sol Ruca. Invece il match odierno è stato fatto più da tentativi di Roll Up che altro, coreografato pure male Wren che travolge Heights e Borne per sbaglio.