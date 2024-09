Luci accese all’ex Isotta Fraschini Dopo trent’anni un concerto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Si è aperta una nuova fase per l’exl’area dismessa più grande e cruciale della città di Saronno. A suggellarla il primo evento aperto al pubblico. Si è trattato di una serata di musica elettronica, organizzata in modo molto professionale e impeccabile da Klinfm, società fondata appositamente da ragazzi di Saronno. La performance si è protratta fino all’una di notte circa e ha visto la partecipazione di quasi 300 giovani provenienti dalla città ma non solo. Un evento dei giovani per i giovani, ideato, pubblicizzato e completamente gestito come detto da una startup nata a valle degli incontri di Officina Vivaio.