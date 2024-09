LIVE Wolfsburg-Fiorentina 1-0 Champions League calcio femminile in DIRETTA | tedesche subito avanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 25 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15? TRAVERSA DI WILMS, si rimane 1-0. Destro ad aprire che bacia la traversa. Aveva intuito Durante. 14?di rigore. Tocco di mano da parte di Bonfantini in area di rigore post corner. 13? Punizione da centrocampo per la Viola, Rabano depura l’area di rigore per il. 11? Buon recupero palla centrale di Filangeri che non riesce a imbeccare Lundin ad altezza metacampo. Laprova ad alzare il baricentro. 9? Ilpalleggia in scioltezza, Viola compatte e strette. 6?padrone della partita. Ottimo giro palla da destra verso sinistra, in ampiezza. Primi minuti impeccabili per le ragazze di Stroot. 4? Stesso identico avvio della gara giocata una settimana fa. Partitain salita per la. 2? Vantaggio, 1-0 .