L' alluvione in Toscana ha buttato giù i vigneti ma la vendemmia sembra salva

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Oltre 220 mm di pioggia in poche ore, di cui oltre 70 in circa 30 minuti. Numeri spaventosi che hanno travolto la zona del bolgherese, a Castagneto Carducci. È accaduto la notte tra il 23 e il 24 settembre, un momento in cui in alcune zone era ancora in corso la(per fortuna completa per molte cantine). Restava da raccogliere un po’ di cabernet franc e sauvignon, le varietà più tardive, e invece da ore si è alle prese con una conta dei danni non da poco. Le vigne distrutte dall'La violenza con cui il nubifragio si è abbattuto sul territorio non ha eguali, qualcosa di simile, come ricorda il Governatore della RegioneEugenio Giani, era accaduto attorno al 1928. Un episodio di una eccezionalità unica, con conseguenze tragiche sull'agricoltura.