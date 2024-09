La Promessa cambia canale | dal 1 ottobre la soap spagnola su Rete 4 con un nuovo orario

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Importanti novità arrivano con ilmese per i fans dellaLa, che dal 1°“traslocherà” su4 in unslot. Ecco cosa cambierà con la nuova programmazione Mediaset. Lasi sposta su4 La serie tvsulle vicende di Manuel e Jana abbandonerà il suo tradizionale slot su5. Con la puntata di lunedì 30 settembre si concluderà la messa in onda nello slot pomeridiano dellaammiraglia Mediaset, e a partire dal martedì 1°i fans dellaiberica potranno trovare ad attenderli i loro beniamini su4. Ma non sarà solo il cambio dia interessare la serie tv che nel tempo ha saputo conquistare il cuore di migliaia di fans. Il passaggio da5 a4 coinciderà infatti anche con un cambio di, visto che le vicende dei Lujan non saranno più trasmesse alle 16:40 bensì alle 19:35.