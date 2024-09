Kendall Jenner scommette su questa soluzione definitiva per dire addio a borse e occhiaie

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo una notte insonne o un periodo prolungato di stanchezza, può capitare (e ci siamo passate tutte) di svegliarsi una mattina con dellesotto gli occhi che spengono in un istante la luminosità e la freschezza del nostro viso e che, una volta arrivate, è difficile far andare via. E no, a volte non basta dormire di più, adeguarsi a uno stile di vita più salutare e bere più acqua durante il giorno (perché ricordiamolo, lesotto gli occhi sono date da un accumulo di liquido sotto cutaneo e l’idratazione risulta importantissima per ovviare la problema). Ci sono momenti in cui la pelle ha bisogno di un aiuto in più e di un alleato che sappia davvero come agire e come farciallein modo definitivo.