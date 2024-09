Infortuni sul lavoro | perché ottenere i risarcimenti è diventato sempre più difficile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Robecchetto con Induno, 25 settembre 2024 – La stringata risposta arrivata dalla compagnia assicurativa dell’impresa è un’ulteriore ferita, per un operaio di 67 anni rimasto tetraplegico e con un’invalidità del 90% certificata dall’Inail: “Le comunichiamo che, essendo in corso il procedimento penale, non riteniamo impegnata la responsabilità della ditta assicurata e, pertanto, al momento non vi sono i presupposti per intavolare una trattativa”. Una lettera che chiude le porte a ogni possibile indennizzo, almeno per i prossimi anni: l’udienza preliminare, con al centro l’o sulavvenuto il 22 agosto 2022 in un cantiere edile a Robecchetto con Induno, nel Milanese, è stata fissata per l’aprile 2026 davanti al gup di Busto Arsizio, quando saranno trascorsi quasi quattro anni dall’episodio.