Il docufilm sull’Inter vicino al milione d’incassi | nettamente più di Vermiglio candidato all’Oscar

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ildomina in sala: è (parecchio) più visto di, pellicola candidataL’Inter non si accontenta di aver dominato il campo, ora conquista pure le sale cinematografiche. Il film dedicato allo scudetto nerazzurro (“Inter due stelle sul cuore”) è diventato campionedi giornata, sbaragliando la concorrenza di titoli ben più attesi. Chi l’avrebbe mai detto che vedere i replay di gol e parate, già visti centinaia di volte su YouTube, sarebbe stato più emozionante di un horror o di un film da Oscar? Al 24 settembre il BoxOffice ci dice quali sono le priorità degli spettatori italiani: il documentario nerazzurro si piazza al primo posto con più di 900mila euro totali di incassi (933mila per la precisione, il Napoli arrivò a toccare quota di 1,4 milioni).