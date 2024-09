Grande Fratello | Lorenzo e Helena si baciano gli autori li convocano nel confessionale

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Dopo una settimana dall'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini, è arrivato il primo bacio tra due concorrenti del programma: ecco cosa è successo.Spolverato nei giorni scorsi si era affermato come il candidato numero uno tra i gieffini nella casa più spiata d'Italia, le aspettative erano elevate: tutti erano certi che il modello milanese sarebbe stato il primo concorrente a baciare una sua coinquilina in questa edizione del. E lui non ha deluso le attese, posando le sue labbra su quelle della modella brasilianaPrestes.Spolverato ePrestes: un bacio che fa sognare Le precedenti edizioni del reality show hanno insegnato ai concorrenti che le storie all'interno della Casa funzionano sempre, poiché creano una fanbase pronta a