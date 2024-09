Cosa unisce una mistica tedesca del XII secolo e il poeta della generazione grunge? Ce lo spiega Federica Rosellini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Milano, 25 settembre 2024 – Vite (non) parallele. Ché, almeno all’apparenza, sembrano pochi i punti di contatto fra Ildegarda di Bingen e Kurt Cobain. Leidel XII, letterata, teologa, pure musicista; lui leader dei Nirvana e simbolo disperatissimoX. Intreccio dunque tutto da scoprire. Insieme a, da stasera, mercoledì 25 settembre, a sabato 28 al Fontana con “Hildekurt” per la rassegna “Chiostri Suite“ di Elsinor. Un dittico. Due profili proposti a serate alterne. In compagnia di una delle attrici (e autrici) più apprezzate degli ultimi anni. Scuola ronconiana, due volte Ubu under 35, ha sorpreso come protagonista dell’Hamlet di Antonio Latella al Piccolo. Non troppo tempo fa. In questi giorni la si incrocia al cinema in “Campo di battaglia“ di Gianni Amelio., ci parli di Hildekurt.