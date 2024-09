Ci sono i ‘Ricchi e poveri’ nel piatto Quando il cappelletto fa storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024) La festa deld’autunno prende vita da domani al 29 settembre e dal 3 al 6 ottobre nello stand gastronomico climatizzato del locale Comitato Pro Civitate in via Mantova, 120 a Vigarano Pieve. L’edizione autunnale della festa delarricchisce il menù tradizionale della festa di giugno con alcuni piatti tipici della tradizione gastronomica locale. Novità 2024. Dopo l’esperimento fatto nell’edizione 2023 entrano a pieno titolo nel menù della sagra i, un’antica ricetta ferrarese nata per necessità. Un tempo a Ferrara i ricchi potevano permettersi di mangiare i cappelletti, mentre i poveri erano costretti a mangiare fagioli. Durante le feste i signori omaggiavano qualchealla servitù che non avendo a disposizione brodo di carne, ha deciso di cucinarli nel brodo di fagioli. Così nascono Ricchi e poveri.