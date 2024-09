Arrestato economista cinese | aveva criticato Xi Jinping su una chat privata per la gestione del sistema pensionistico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Finito sotto inchiesta per averladell’economia del paese da parte del presidente Xi, un notoè statoe rimosso dai suoi incarichi. Si tratta di Zhu Hengpeng, da dieci anni direttore dell’Istituto di economia dell’Accademiadelle Scienze Sociali. Nella primavera il suo nome è scomparso dall’elenco del personale di Cass, un rinomato think tank della prestigiosa Università Tsinghua di Pechino che risponde direttamente al gabinetto del Partito comunistae al Consiglio di Stato. Proprio lì, 24 maggio avrebbe dovuto tenere un incontro al Center for Industrial Development and Environmental Governance. Proprio negli ultimi mesi il personale dell’istitutopartecipato ad una serie di incontri incentrati sulla “rieducazione politica” in conformità con il pensiero di Xi