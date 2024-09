Anziana strangolata a Spezzano Modena Lorenzo Carbone è sotto choc ma stiamo ricostruendo l’accaduto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024), 25 settembre 2024 – La convinzione di non essere più in grado di gestire l’madre, affetta da demenza senile e altre patologie e la volontà di cercare per la pensionata una struttura adeguata. Decisione non condivisa, pare, dalla famiglia. Sarebbe questo il movente dietro al tragico delitto familiare avvenuto domenica adi Fiorano, quando il 50enne, ha ucciso la madre Loretta Levrini, 80 anni, strangolandola con un laccetto. Questa mattina, alle 9.15 in carcere è prevista l’udienza di convalida per il presunto assassino che, dopo la confessione rilasciata all’inviato Mediaset lunedì pomeriggio, ha invece preferito il silenzio davanti agli inquirenti.